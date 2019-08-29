Рустам Минниханов вручил Айрату Зарипову почетную грамоту Президента России

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов отмечен почетной грамотой Президента России. Награду на торжественной церемонии в Казанском Кремле сегодня вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Зарипов удостоен почетной грамоты Президента РФ за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Айрат Зарипов в 1984 году окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «физик», в 1995-м – Казанский финансово-экономический институт («менеджмент»). После окончания педагогического института в 1984 году некоторое время преподавал в СПТУ-2 Казани. В том же году стал секретарем комитета ВЛКСМ КПТУ управления общественного питания при Совете Министров ТАССР.

После прохождения службы в Советской армии в 1987-1988 годах был секретарем комитета ВЛКСМ Казанского трамвайно-троллейбусного управления. С 1988-го по 1991 год – второй секретарь Приволжского РК ВЛКСМ Казани.

С 1991-го по 1994 год – председатель Комитета по делам детей и молодежи администрации Приволжского района Казани. С 1994-го по 2002 год работал в администрации столицы Татарстана начальником отдела и начальником управления по связям с общественными организациями и СМИ.

С 2002 года – руководитель пресс-службы Президента РТ. С 2010-го по 2015 год – руководитель Управления Роскомнадзора по РТ. С 16 января 2015 года – руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РТ» (2007).

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