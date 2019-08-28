Госсовет РТ проводит заочный опрос депутатов по вопросу празднования свержения ордынского ига

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Госсовет Татарстана сегодня проводит «заочное голосование» путем опроса депутатов по федеральному законопроекту, касающемуся установления памятной даты освобождения русских земель от ордынского ига. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

«Голосование проходит в течение всего дня. Депутаты получили опросные листы, которые включают три варианта ответов – “за”, “против” “воздержались”. Листы с ответами парламентарии могут отправить по электронной почте или с помощью факса. Завтра будет проведена их обработка», – отметили в пресс-службе.



По результатам опроса будет составлен протокол с мнениями парламентариев по федеральному законопроекту и затем направлен в Госдуму.

В пресс-службе уточнили, что подобное голосование Госсовет РТ проводит впервые. «Это не постоянная практика. Решение связано с тем, что срок, отведенный федеральным парламентом на рассмотрение законопроекта, не совпадает с сессией Госсовета», – рассказали ИА «Татар-информ».

26 августа на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению и по образованию, культуре, науке и национальным вопросам был рассмотрен федеральный законопроект, связанный с изменениями в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Цель законопроекта – установление памятной даты России «11 ноября — День окончания Великого стояния на реке Угре».

Члены двух парламентских комитетов, а также ученые, присутствовавшие на заседании, выступили против федерального законопроекта. Они сочли, что инициатива калужских властей может спровоцировать межнациональный конфликт.

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