В Госсовете РТ не одобрили установление памятной даты освобождения русских земель от ордынского ига

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Члены комитетов Госсовета Татарстана не поддержали федеральный законопроект, связанный с установлением 11 ноября Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Такое решение принято сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по государственному строительству и местному самоуправлению и по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Целью законопроекта является признание 11 ноября Днем окончания Великого стояния на реке Угре памятной датой России», — сказал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Он упомянул, что в Калуге в 2017 году состоялась всероссийская научная конференция с международным участием «Великое стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты».

«По итогам конференции была принята резолюция, основным положением которой является решение о поддержке инициативы о признании 11 ноября — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре — памятной датой России», — отметил председатель комитета.

Согласно заключению Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, дата отхода войск хана Ахмата от реки Угры не имеет достаточных оснований для признания в качестве памятной даты освобождения русских земель от ига ордынских ханов.

На заседании был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении памятной даты России «11 ноября — День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)»). Члены комитетов рекомендовали Госсовету Татарстана не поддерживать данный законопроект.

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