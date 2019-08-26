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Татар-информ

26 августа 2019, 19:34

ПолитикаОбщество

В Госсовете РТ раскритиковали калужскую инициативу празднования Дня окончания стояния на Угре

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ПолитикаОбщество

В Госсовете РТ раскритиковали калужскую инициативу празднования Дня окончания стояния на Угре

Фото: gossov.tatarstan.ru

Депутаты и ученые сошлись во мнении, что установление памятной даты освобождения Руси от ига ордынских ханов спровоцирует межнациональный конфликт.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Члены двух комитетов Госсовета Татарстана выступили против федерального законопроекта, касающегося установления 11 ноября памятной даты – Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Парламентарии и ученые сочли, что инициатива калужских властей может спровоцировать межнациональный конфликт.

На совместном заседании комитетов Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению, а также по образованию, культуре, науке и национальным вопросам был рассмотрен федеральный законопроект, касающийся внесения изменений в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении памятной даты России «11 ноября — День окончания Великого стояния на реке Угре»).

«Целью законопроекта является признание 11 ноября Днем окончания Великого стояния на реке Угре памятной датой России, — сказал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. – В 2017 году депутаты Заксобрания Калужской области направляли обращение Председателю Правительства Дмитрию Медведеву по данному вопросу. Обращение было рассмотрено комитетами Госсовета Татарстана и данная инициатива не была поддержана. В настоящее время эта инициатива, оформленная как проект федерального закона, внесена в Госдуму».

Депутат заметил, что законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе. При этом инициатива поддержана Институтом всеобщей истории Российской академии наук, Институтом российской истории РАН, Историко-архивным институтом РГГУ, Санкт-Петербургским государственным университетом, Институтом истории и археологии Уральского отделения РАН, Уральским федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина, Южным федеральным университетом, Калужским государственным университетом им. К.Э. Циолковского, а также министром культуры РФ, Общественной палатой РФ.

По мнению старшего научного сотрудника Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Академии наук РТ Тэймура Галимова, эта дата может иметь значение лишь для Калужской области. «Процесс освобождения от элементов ордынской зависимости был весьма растянут по времени. Кроме того, существует устойчивый историографический комплекс мнений, указывающих на невозможность признания этой даты как ключевого события, повлекшего окончательное освобождение Руси от ордынского ига», – отметил ученый.

Он также подчеркнул, что Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ предлагает провести научную конференцию по русско-ордынским отношениям с участием ведущих специалистов.

По словам заведующего отделом средневековой археологии Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ Искандера Измайлова, существует много противоречивых трактовок стояния на реке Угре. «В историографию событие проникло через труды Карамзина, хотя и он не указывал, что оно имело значимый характер. Важность оно приобрело в 40 – 60-е годы, когда формировалась новая сталинская, советская историографическая традиция. Сейчас мы должны отрешиться от этих трактовок и не провоцировать рознь между народами России. У страны будет общее будущее, только если у нас будет общее прошлое», – заявил он.

Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Искандер Гилязов согласился с тем, что необходимо «пропагандировать и приветствовать те факты, которые объединяют, а не разъединяют». «Вот эта инициатива является, мягко говоря, не слишком конструктивной и произвольным обращением с историческими фактами. Таких фактов, похожих на стояние на реке Угре, в тот же период можем найти достаточно много. Если эта дата принимается в качестве памятной, то большинство школьников, молодежи, общественности не будет задумываться над деталями, в исторические подробности углубляться. Мы должны думать о последствиях. Зачем нам такая сомнительная дата, которая нас будет разъединять, создавать психологический дискомфорт в обществе, вести к противоречиям?» – заметил он.

Праздники, разъединяющие народы, не должны приниматься в многонациональном государстве, убежден депутат Ильшат Аминов. «Это должно быть главным лейтмотивом нашего заявления, – высказался он. – Понятно, что в Калужской области проводится историческая реконструкция этого события, все это надо как-то узаконить, но для того, чтобы сделать туристически привлекательным этот регион, нам портить отношения между народами нельзя».

«В истории дата важна, но вопрос в том, чтобы ее не возвеличивать», – продолжила заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

Председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев упомянул, что два года назад татарстанские парламентарии уже рассматривали этот вопрос. «В законопроекте имеется экстремистское направление. Нельзя допустить, чтобы такие события превращались в праздники. Я понимаю Калугу, они хотят привлечь к себе внимание, но таким образом можно породить вражеские чувства у двух основных народов России. Поэтому мы не можем согласиться с этим законопроектом», – заключил он.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. 11 ноября 1480 года в результате исторического события – Великого стояния на реке Угре – произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве.

Члены парламентских комитетов рекомендовали Государственному Совету Татарстана не поддерживать федеральный законопроект.  

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