Ольга Васильева о ресурсных центрах РТ: «Это, прежде всего, большие инвестиции в человека»

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Создание ресурсных центров – это инвестиции в будущие кадры. Такое мнение высказала министр просвещения России Ольга Васильева в интервью ИА «Татар-информ».

Увеличение количества ресурсных центров в Татарстане глава Минпросвещения РФ считает абсолютно оправданным. «Они охватят всю республику не только территориально, но и по качеству образования. Кроме того, охватят другие различные отдаленные уголки, студенты и преподаватели будут сюда приезжать. В таких центрах идет постоянный обмен опытом, наращивание общего потенциала. Конечно, результат не заставит себя ждать, потому что это, прежде всего, большие инвестиции в человека», – подчеркнула министр.

Она также упомянула, что в дни проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 вместе с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым посетила Казанский техникум информационных технологий и связи. «Самое главное, что на его площадке шла подготовка российской сборной WorldSkills», – добавила Ольга Васильева.

Наука и образование – это не те отрасли, которые окупаются сию секунду, отметила глава Минпросвещения РФ. «Это вклад, который дает долгосрочную перспективу», – заключила она.

На сегодня в Татарстане функционируют 37 ресурсных центров, отремонтированных и оснащенных новым оборудованием. На их создание за шесть лет из республиканского бюджета было выделено более 5 млрд рублей. В 2020 году количество ресурсных центров в республике увеличится до 41.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.