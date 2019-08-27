Ольга Васильева: В области образования Татарстан показывает очень хорошие результаты

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Татарстан демонстрирует хорошие результаты в сфере образования. Об этом заявила министр просвещения России Ольга Васильева в интервью ИА «Татар-информ».

По мнению главы Минпросвещения РФ, опыт Татарстана в разных областях, в том числе в системе подготовки кадров, можно тиражировать в других регионах страны. «Эта система имеет очень хорошие традиции и историю, охватывает все новейшие области. Но в республике вообще системный подход ко всему. И подготовка студентов среднего профессионального образования – это, да, бесспорно. Потому что в области образования Татарстан показывает очень хорошие результаты, это правда», – сказала Ольга Васильева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр просвещения России высоко оценила подготовку Татарстана к 45-му мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019.

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