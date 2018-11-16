Число ресурсных центров в Татарстане к 2021 году вырастет до 41

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в следующем году количество ресурсных центров увеличится до 41. Об этом сообщил сегодня глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

На данный момент в республике функционирует 37 ресурсных центров, отремонтированных и оснащенных новым оборудованием. На их создание за шесть лет из республиканского бюджета выделено более 5 млрд рублей, рассказал министр образования и науки. «Планируется, что в 2020 году их количество достигнет 41», – добавил он.

При этом, по словам Рафиса Бурганова, не каждая образовательная организация может стать ресурсным центром даже после проведения капитального ремонта. Он уточнил, что основным критерием является тесная связь с работодателем, его заинтересованность в развитии образовательной организации, участие в учебном процессе.

Министр заметил, что прошлом году федеральные гранты на обновление и модернизацию материально-технической базы на общую сумму более 80 млн рублей получили два колледжа Татарстана. В текущем году федеральную поддержку в рамках проектов «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы» получат 20 образовательных учреждений среднего профессионального образования, а на базе Казанского педагогического колледжа будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

«В этом году в рамках развития инновационной инфраструктуры образования мы запускаем новый проект по формированию ресурсных центров, которые создаются на базе общеобразовательных организаций, занимающих лидирующие позиции. Это в том числе и проекты по созданию базовых школ Российской академии наук, деятельность которых будет направлена на трансляцию лучших инновационных моделей формирования исследовательской компетенции учащихся», – отметил глава Минобрнауки.

Текущий год стал знаковым для системы профессионального образования республики, продолжил он. «2019-й объявлен в Татарстане Годом рабочих профессий. В мае в Казани был проведен финал VII национального чемпионата «Молодые профессионалы». А в ближайшие дни на площадке “Казань Экспо” стартует чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Татарстан достойно представлен в составе сборной страны, и мы надеемся на успех наших ребят», – подчеркнул он.

Движение WorldSkills Рафис Бурганов назвал «мощным стимулом развития профессионального образования». «Важным направлением работы является внедрение стандартов и технологий WorldSkills в образовательную практику, в том числе в рамках проведения независимой оценки уровня профессиональной подготовки в форме демонстрационного экзамена. В текущем году демоэкзамен по стандартам WorldSkills сдали почти 3 тыс. студентов по 39 компетенциям», – заключил он.

В Татарстане прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки «Воспитание как фактор повышения качества образования». Цель педсовета — привлечение внимания к процессам, происходящим сегодня в образовании.

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