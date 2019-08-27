Путин по пути в Казань остановился в Саратове для осмотра аэропорта «Гагарин»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин по пути в Казань остановился в Саратове для осмотра нового международного аэропорта «Гагарин». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Владимир Путин присоединится к церемонии закрытия WorldSkills Kazan 2019, такой формат был запланирован изначально. Глава государства прибудет в Казань после посещения Саратова», – подчеркнула собеседница агентства.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в столице Татарстана Президент РФ планировал принять участие в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, а также встретиться с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

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