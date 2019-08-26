Путин и Минниханов примут участие в церемонии закрытия WorldSkills 2019 на «Казань Арене»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Глава Российского государства Владимир Путин и Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примут участие в торжественной церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, которая состоится на стадионе «Казань Арена». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром руководитель республики планирует встречу с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином, который прибыл накануне в Казань во главе делегации КНР. Основная цель визита гостей из Поднебесной – участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills, в ходе которой представителям Китая будет передан флаг мирового первенства. Китайский Шанхай вслед за Казанью станет хозяином 46-го чемпионата рабочих профессий в 2021 году.

В течение дня Президент РТ примет участие в заседании Генеральной ассамблеи WorldSkills International, которое пройдет на территории выставочного комплекса «Казань Экспо». А вечером Рустам Минниханов посетит стадион «Казань Арена», где состоится церемония закрытия чемпионата по профмастерству.

Как сообщает пресс-служба Президента России, торжественное мероприятие посетит и первое лицо государства Владимир Путин. «Помимо выступления перед участниками международных соревнований Владимир Путин встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли», – отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Посетить Казань в дни чемпионата WorldSkills Владимира Путина в мае 2019 года попросили сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова – филиала ПАО «Туполев». Президент РФ тогда посетил авиазавод с инспекционной поездкой, дав высокую оценку модернизации стратегического ракетоносца Ту-160.

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