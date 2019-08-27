Церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019: текстовая трансляция

Фото: архив
Президенты России и Турции осмотрели модификацию легкого вертолета, разработанную корпорацией КРЭТ.
Событие пройдет под девизом «ИТ как искусство».
В чествовании лучших профессионалов примет участие Президент России Владимир Путин.
Церемония закрытия на «Казань Арене» начнется в 19 часов и завершится салютом в 21 час.
Вице-премьер России высоко оценила уровень организации мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.
Авария произошла в районе часа дня у села Габишево.
«Главных героев» 30 августа в столице Татарстана можно будет встретить на трех площадках: в парке Горького, на бульваре «Белые цветы» и в цирке.
Президент Татарстана принял участие в заседании Генеральной ассамблеи WorldSkills International, прошедшем в Казани.
С муниципалитетами республики обсуждается включение согласованных мест в схемы размещения рекламных баннеров.
На «Казань Арене» выступит Владимир Путин, лучшие профессионалы мира получат медали, а Киркоров и Лобода исполнят свои хиты.
Профессионалы рассказали о необходимой жирности мяса, о соусе и о том, что способно испортить рецепт.
Заезды и скачки на Кубок Президента РТ и приз мэрии Казани продлятся с 13.30 до 19.00.
Находящийся в здании музей писателя продолжит свою работу.
Давиташвили и Кварацхелия примут участие в отборочном матче чемпионата Европы.
Наибольшая урожайность зерновых отмечена в Заинском районе республики.
Угощение ухой состоится на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок».
Изменения носят сугубо косметический характер.
На «Казань Арене» пройдет торжественное вручение медалей и праздничный концерт.
Завтра в республике ожидается ухудшение погодных условий.
Окончательные цены на зерно на рынке еще не установились, отметил глава Минсельхозпрода РТ.
В столице Татарстана пройдет церемония закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.
В широкий прокат картина, съемки которой проходили в Татарстане, выйдет 29 августа.
Показ спектакля «БукаЖка» творческой лаборатории «Угол» состоялся в рамках культурно-развлекательной программы WorldSkills.
Праздник для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города организуют в парке «Крылья Советов».