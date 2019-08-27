Турция на МАКС-2019 заинтересовалась казанским вертолетом «Ансат»

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Турецкая делегация на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 заинтересовалась модификацией легкого вертолета «Ансат» от корпорации КРЭТ. Об этом сообщает РИА Новости.

Экспозицию Концерна «Радиоэлектронные технологии» осмотрели Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Высоким гостям на авиасалоне представили и вертолет Ми-38 производства Казанского вертолетного завода, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Модификация «Ансата» от КРЭТ вызвала интерес у представителей турецкой стороны. Они даже поинтересовались, возможна ли скидка при приобретении машины.

Представитель концерна в ответ заявил, что вертолет стоит 7 млн долларов, но при закупке большой партии воздушных судов стоимость может быть снижена. «Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции <…>», – добавил он.

«Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана», – заметил в свою очередь Президент РФ.

На авиасалоне МАКС-2019 помимо медицинского «Ансат-РТ» от КРЭТ представлен и вертолет «Ансат» от КВЗ с VIP-салоном в стиле лимузина Aurus.

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