На МАКС-2019 в Жуковском представят казанский вертолет «Ансат» с салоном в стиле лимузина Aurus

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Казанский вертолетный завод представит на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 первый серийный многоцелевой вертолет Ми-38, а также легкий «Ансат» с VIP-салоном, выполненным в стилистике президентского лимузина Aurus. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Гости и участники авиасалона смогут ознакомиться с вертолетом «Ансат» [в стиле бренда] Aurus, разработанным при участии специалистов НАМИ. Его салон выполнен в стилистике знаменитого российского бренда автомобилей класса “люкс”», – отметили в пресс-службе.

Также на МАКС-2019 впервые будет представлен серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Ми-38 может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации с VIP-салоном и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность полета нового вертолета составляет до 1,2 тыс. километров.

Кроме того, в летной программе будет представлена практически вся линейка военной и гражданской техники «Вертолетов России»: самый тяжелый в мире вертолет Ми-26Т2В, транспортно-десантный Ми-38Т, средние вертолеты Ми-171А2 и Ми-17В-5, вертолеты ударной поддержки Ми-24П и Ми-35М, боевой разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор», легкие вертолеты «Ансат» и Ка-226Т.

Версия пассажирского салона «Ансата», которая предназначена для VIP и корпоративных пассажирских перевозок, была сертифицирована в декабре 2015 года. Корпоративный «Ансат» оснащен системой активного гашения вибраций и энергопоглощающими креслами. Вертолет представлен с эксклюзивным дизайном пассажирского салона и предназначен для перевозки в условиях премиум-класса 5 пассажиров.

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