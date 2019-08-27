Путин и Эрдоган осмотрели новый казанский вертолет Ми-38 на МАКС-2019 в Жуковском

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Глава Российского государства Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Эрдоган посетили открытие международного авиационно-космического салона МАКС-2019, осмотрев новые образцы авиационной техники. В числе новинок руководителям государств представили новый вертолет Ми-38 казанского производства. Об этом сообщает пресс-служба Президента РФ.

После прибытия на авиасалон Владимир Путин и Реджеп Эрдоган совершили осмотр экспозиции, ознакомившись с новейшим российским истребителем Су-57, истребителем Су-35, средним вертолетом Ка-62 и тяжелым вертолетом Ми-38.

Выступая на церемонии открытия авиасалона, Президент РФ заметил, что зарубежных партнеров России и представителей турецкой делегации заинтересуют достижения российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России последнего поколения. А это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

«Среди инноваций МАКСа этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, – актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения, как магистральный самолёт МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62», – отметил Президент России.

Казанский вертолетный завод впервые представил на МАКС-2019 новый многоцелевой вертолет Ми-38 с VIP-салоном повышенной комфортности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.