WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 11:48

Экономика и финансы

Казанский вертолетный завод получил сертификат на выпуск Ми-38 с VIP-салоном

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Экономика и финансы

Казанский вертолетный завод получил сертификат на выпуск Ми-38 с VIP-салоном

Первый серийный Ми-38 с салоном повышенной комфортности представят на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Росавиация сертифицировала новый многоцелевой вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Одобрение главного изменения в сертификат машины дает казанским вертолетостроителям новые возможности по продвижению Ми-38 на российском и зарубежном рынках. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«В ходе международного авиасалона МАКС-2019 сертификационные документы были вручены главе “Вертолетов России” Андрею Богинскому в присутствии вице-премьера РФ Юрия Борисова. Вертолет Ми-38 получил два одобрения главного изменения в сертификат типа — на салон повышенной комфортности и систему кондиционирования воздуха грузовой и пассажирской кабины», — отметили в пресс-службе.

Многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Его конструкция обладает улучшенными аэродинамическими обводами фюзеляжа и обтекателя силовой установки, защитой втулки несущего винта и автомата перекоса. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором впервые в отечественном вертолетостроении реализована схема с их задним расположением. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины. Гражданский вертолет Ми-38 в комплектации «VIP-салон» может брать на борт до 11 пассажиров.

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