В Роструде сообщили о новой графе в резюме россиян

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В 2020 году пользователи сайта «Работа в России» смогут при размещении резюме сообщить о своем волонтерском опыте, и в резюме появится соответствующая отметка. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ Дениса Васильева.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — сказал Васильев.

Издание отмечает, что ранее правительство утвердило план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года, который в том числе предполагает интеграцию единой информационной системы в сфере развития волонтерства «Добровольцы России» с информационно-аналитической системой «Общероссийская база вакансий "Работа в России"» для учета опыта добровольческой деятельности при трудоустройстве.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что для проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, который сегодня завершается в столице Татарстана, задействованы более 3,5 тыс. волонтеров из разных стран, самому взрослому из которых 81 год.

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