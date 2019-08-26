На церемонии закрытия WorldSkills выступят Лобода и Киркоров

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). 27 августа в 19.00 на стадионе «Казань Арена» пройдет церемония закрытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, сообщает пресс-служба чемпионата.

«Трансляции церемоний начнутся в 21.00 на телеканалах „Россия 24“ и ТНВ», — говорится в сообщении.

Главным событием церемонии станет награждение участников чемпионата. Победителей объявят во всех компетенциях основных соревнований, а также назовут имена самых результативных участников каждой команды (Best of nation), которые получили наибольшее количество баллов в своей сборной.

В церемонии примут участие артисты Леван Горозия, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana, BRIO SONORES, а также Светлана Лобода и Филипп Киркоров.

В рамках закрытия соревнований флаг мирового движения WorldSkills передадут городу Шанхаю, который следующим примет чемпионат.

Билеты на церемонию можно купить на сайте WorldSkills Kazan 2019, а также в кассах стадиона «Казань Арена».

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