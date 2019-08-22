Татьяна Голикова: Самому взрослому волонтеру WorldSkills Kazan 2019 – 81 год

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Самому взрослому волонтеру WorldSkills Kazan 2019 – 81 год. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в МВЦ «Казань Экспо» заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«Для организации чемпионата будут задействованы более 3,5 тыс. волонтеров из 80 стран в возрасте от 14 лет до 81 года. Обратите на это внимание», – сказала вице-премьер.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» открылся штаб волонтеров мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

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