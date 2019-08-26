Социальная сеть и конкурсы: с 1 сентября для школьников заработает портал ЗеленыйТатарстан.рф

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новый образовательно-развлекательный портал ЗеленыйТатарстан.рф будет открыт к 1 сентября в Татарстане. Его главная цель – привлечение внимания школьников к проблемам экологии. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» директор творческого объединения «Татармультфильм» Азат Ганиев.

«Нами разработана система проектов "Экология в школе", которая включает в себя печатные издания. Разработаны издания для 1-го и 5 классов, серия анимационных роликов из трех штук и интегративные компьютерные игры. Весь этот контент будет собран на портале ЗеленыйТатарстан.рф. Здесь планируется создание семи типов игр на разную тематику для выработки разных навыков. Система подобных развлекательно-образовательных проектов дает всеобъемлющий подход к ребенку. Мы делаем все для того, чтобы ребенку было интересно изучать тему экологии», — рассказал спикер.

Азат Ганиев сообщил, что портал разрабатывают специалисты студии «Татармутльфильм»: сценаристы, редакторы, программисты, художники, дизайнеры и верстальщики. Это ресурс, на котором будут аккумулированы все продукты в сфере экологии, которые выпускает творческое объединение.

«Попав на портал, ребенок получит всю доступную информацию, в том числе электронную версию печатных изданий, игр и роликов. Портал будет расти с каждым годом.

Там для детей будет работать социальная сеть. Планируется проведение конкурсов с подарками, обмен новостями, публикация постов и фотографий. Портал станет дискуссионной, образовательной и развлекательной площадкой для подрастающего поколения Татарстана в сфере экологии», — отметил Ганиев.

На следующем этапе «Татармультфильм» планирует развитие проекта – создание видеоуроков, интегративных библиотек, мобильных приложений и печатных изданий для 2-го и 6-го, а в последующем – для 3-го и 7-го классов. Все печатные издания в электронной версии будут переведены на татарский язык.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.