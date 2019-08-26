Экомен и Алтынчэч проведут по «зеленой тропе» первоклашек из Татарстана в мир экологии

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Два новых образовательно-просветительских издания – рабочие тетради для первоклассников «Зеленая тропа» и пособие для пятиклассников «Зеленый Татарстан» – изданы и будут активно использоваться в школьной программе для учеников экоклассов Татарстана в новом учебном году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин.

«Новые образовательно-просветительские издания будут задействованы на уроках экоклассов в 102 школах республики. В прошлом году мы определили экоцентры, а в этом году оснащаем их соответствующей литературой и пособиями. Проект зародился год назад. Над ним трудились специалисты Минэкологии РТ, Минобразования РТ и творческого объединения „Татармультфильм“», — рассказал спикер.

В дальнейшем планируется создание единой системы проектов «Экология в школе»: выпуск учебных пособий для учащихся 1 – 7-х классов, создание анимационных роликов, компьютерных игр и интернет-портала, который станет центром общественной жизни в области экологии.

«Для меня это был один из самых интересных проектов последних лет. Мы в течение года часто собирались, спорили и обсуждали его. Было непросто найти золотую середину между методистами, учеными, экологами, практиками и чиновниками и выдать яркий, красочный продукт, способный захватить внимание ученика», – отметил Валиуллин.

В тетради для первоклашек «Зеленая тропа» минимум текста и максимум заданий для самостоятельной практической работы. Материалы даются в игровой форме с использованием сказочных персонажей – Экомена и Алтынчэч. Данный тандем будет сопровождать школьников на всем пути изучения экологии – с 1-го по 7-й класс. В этом году учебные пособия выйдут тиражом 1,5 тысячи экземпляров каждое. На следующий год планируется издание материалов для вторых и шестых классов, через год – для третьих и седьмых, кроме того, планируется сделать перевод материалов на татарский язык.

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