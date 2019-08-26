Профессор КФУ: Новые учебные пособия с Экоменом привлекут внимание детей к проблеме экологии

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Два новых образовательно-просветительских издания, рабочие тетради для первоклассников «Зеленая тропа» и пособие для пятиклассников «Зеленый Татарстан», изданные к новому учебному году в Татарстане, привлекут внимание школьников к сохранению экологии на территории республики. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» профессор, завкафедрой биологии, гигиены и общественного здоровья КФУ Ильгизар Рахимов.

«Мы инициировали в республике новое направление и программу по созданию серии учебных пособий и книг для детей, чтобы приобщить их к экологии с первого класса. Мы пытаемся привлечь внимание школьников к проблеме экологии в республике. В книжных магазинах много пособий по экологии, но данный материал направлен на сохранение экологии именно на нашей территории», – отметил спикер.

Рабочие тетради для первоклассников «Зеленая тропа» и пособие для пятиклассников «Зеленый Татарстан» будут задействованы на уроках в экоклассах 102 школ республики. В тетради для первоклашек минимизировали количество текста и сделали упор на выполнение самостоятельных практических работ. Материалы даются в игровой форме с использованием сказочных персонажей – Экомена и Алтынчэч. Данный тандем будет сопровождать школьников на всем пути изучения экологии – с 1-го по 7-й класс. В этом году учебные пособия выйдут тиражом 1,5 тысячи экземпляров каждое. На следующий год планируется издание материалов для вторых и шестых классов, через год – для третьих и седьмых, кроме того, планируется сделать перевод материалов на татарский язык.

«Татарстан является передовым в плане организации мероприятий, связанных с экологическим образованием. Ровно 50 лет тому назад в нашем регионе была открыта первая в стране кафедра охраны природы, с которой началось экологическое образование в нашей стране», – добавил Рахимов.

Работа подобных классов стартовала по поручению Президента РТ 1 сентября 2018 года во всех районах Татарстана. Для учащихся организуют дополнительные занятия по экологии. Кроме того, в каждом районе республики есть особо охраняемые природные территории: заказники, памятники природы, во всех территориальных управлениях министерства функционируют профильные лаборатории. Все эти места в рамках экскурсий посещают и юные татарстанцы. Такие мероприятия помогают формировать у школьников экологическое мировоззрение.

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