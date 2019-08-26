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Татар-информ

26 августа 2019, 06:57

ОбществоПроисшествия

За нападение собак опасных пород на людей предложили наказывать их хозяев

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ОбществоПроисшествия

За нападение собак опасных пород на людей предложили наказывать их хозяев

Речь идет о случаях несоблюдения запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Ввести уголовное наказание за нападение на людей собак опасных пород, если хозяева выгуливали их не по правилам, предложили в России. Обращение с соответствующей инициативой направил Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, сообщает RT.

Так как наказание за несоблюдение прописанного в законе «О жестоком обращении с животными» запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника сейчас не предусмотрено, общественник предложил дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

Из предложения Аманлиева следует, что причинение легкого вреда здоровью опасной собакой, гулявшей без поводка и намордника не на огороженной территории, должно караться штрафом до 200 тыс. рублей с ограничением свободы на срок до шести месяцев, а вреда средней тяжести – штрафом до 400 тыс. рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательными работами на срок до 250 часов.

Нанесение собакой тяжкого вреда здоровью должно будет обернуться для ее хозяина лишением свободы на срок до трех лет, а смерть пострадавшего – заключением продолжительностью до пяти лет (в случае гибели двух и более людей – до семи лет).

«Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться еще осторожнее, нежели чем с обычным ружьем или пистолетом», – убежден автор обращения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство РФ утвердило заметно сокращенный МВД перечень потенциально опасных пород собак

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