Правительство России утвердило список из 12 потенциально опасных пород собак

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В России утвердили список потенциально опасных собак. Постановление за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Кабмина.

«В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей», — говорится в пояснительной записке к документу.

В список попали следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.

С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 Федерального закона, согласно которому запрещено выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка, вне зависимости от места выгула. Исключением являются случаи, когда собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске открылась первая площадка для выгула и дрессировки собак по инициативе местных собаководов.

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