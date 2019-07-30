Татар-информ

30 июля 2019, 08:31

Общество

Правительство России утвердило список из 12 потенциально опасных пород собак

Рекомендуем

Общество

Правительство России утвердило список из 12 потенциально опасных пород собак

С 1 января 2020 года вступает в силу пункт закона, согласно которому запрещено выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В России утвердили список потенциально опасных собак. Постановление за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Кабмина.

«В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей», — говорится в пояснительной записке к документу.

В список попали следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.

С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 Федерального закона, согласно которому запрещено выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка, вне зависимости от места выгула. Исключением являются случаи, когда собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. 

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске открылась первая площадка для выгула и дрессировки собак по инициативе местных собаководов.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Верхнеуслонцы попросили включить видеонаблюдение в обновленных дворах
Новости дня
09:32
В Татарстане стартует телевизионный конкурс среди молодых комбайнеров «Славим человека труда»

В рамках конкурса на телевидении выйдет серия сюжетов о том, как молодые комбайнеры ведут жатву-2019.

09:15
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о приеме заявок на субсидии для СОНКО

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:03
В России призвали заблокировать BlaBlaCar
08:45
В Татарстане «Лада» врезалась в дорожный знак, вылетела в кювет и перевернулась

Пассажирку легковушки с различными травмами доставили в БСМП Набережных Челнов.

08:31
Правительство России утвердило список из 12 потенциально опасных пород собак
08:12
Государственный симфонический оркестр РТ завершил двухнедельный марафон записи Чайковского

Оркестр записал полное собрание симфоний и инструментальных концертов русского композитора.

07:45
В России отзывают более четырех тысяч автомобилей Volvo
07:28
Епископ Игнатий впервые посетил Нижнекамск и сельские храмы района

Новый архиерей провел в городе на Каме несколько дней – верующие смогли помолиться с владыкой Игнатием на службах, задать вопросы в частных беседах.

07:01
Объявлен прием заявок на Всероссийский конкурс для некоммерческих организаций «Точка отсчета»

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на специальной платформе «Форума Доноров».

06:19
В Заинске впервые проведут семейный фестиваль «МамаПати»

В парке будут работать развлекательные площадки для женщин, ожидающих прибавления в семье, и мам с детьми разных возрастов.

05:46
Мамадышская «Лаборатория», занявшая первое место на «Созвездии-Йолдызлык», вернулась из Крыма

Дети участвовали в концертной программе моряков в лагере «Артек», выступили в Севастополе на военном корабле, посетили специальные творческие занятия.

04:23
Верхнеуслонцы попросили включить видеонаблюдение в обновленных дворах

В Верхнем Услоне стартовал подготовительный этап разработки программы, куда входит обсуждение с жителями вопросов благоустройства дворов.

03:22
Нижнекамский ХК «Нефтехимик» подписал контракт с бывшим игроком сборной Канады

Райана Мерфи характеризуют отличный первый пас, классный бросок, надежная игра в своей зоне, крутое катание.

02:10
Чистопольцы в рамках акции «Чистый берег» очистили пляж от стекла и пластика

Главной целью акции стала очистка побережья от полиэтиленовых пакетов, пластиковой и стеклянной тары, а также прочего мусора.

01:16
Актанышцы потерпели поражение в футбольном матче с представителями Башкортостана

Команды награждены грамотами и памятными подарками отдела по делам молодежи, спорта и туризму Актанышского района.

00:37
В Мамадыше определены девять дворов, которые благоустроят в 2020 году

В настоящее время идет инвентаризация всех дворов многоквартирных домов Мамадышского района.

00:18
Росстат обнаружил увеличение числа живущих за чертой бедности
29.07 23:54
Отечественным предприятиям не хватает квалифицированных рабочих
29.07 23:38
Минсвязи РТ: До конца года в Татарстане появится 100 новых и безопасных опор связи

Опоры связи возводятся в республике с использованием дизайнерских решений, они не должны пугать радиофобов.

29.07 23:34
Нападающий «Рубина»: Рад победе, но хотелось забить еще больше

Исландский форвард Видар Кьяртанссон отметил интенсивную поддержку со стороны болельщиков.

29.07 23:26
Голкипер «Рубина»: В холодную погоду играть комфортнее, особенно в напряженном матче

Юрий Дюпин назвал игру с грозненским «Ахматом» «хорошей и содержательной».

29.07 23:20
Главный тренер «Рубина»: Игроки ротации являются важной частью команды

Эдуардо Докампо похвалил футболистов, выходящих на замены.

29.07 23:12
Популярный футбольный влогер Савин посетил первый в сезоне домашний матч «Рубина»

На YouTube-канал видеоблогера подписаны более 600 тыс человек.

29.07 23:01
В Нижнекамске для детей от шести лет устроили «взрослые» гонки

Для некоторых спортсменов соревнования стали дебютом, а фамилии других уже не первый год появляются в строках победителей российских соревнований.

29.07 22:36
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата на 2020 год
События