МВД сильно сократило список опасных пород собак

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Министерство внутренних дел России сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Доработанный проект постановления Правительства РФ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Проект был изменен «на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций», пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В новый вариант перечня включены следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Кроме того, в список попали волко-собачьи гибриды, волкособ и метисы всех названных выше пород, отмечает РИА Новости.

Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка полностью запрещен, за исключением принадлежащей ее владельцу огороженной территории, напоминает ТАСС.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», первоначальный вариант списка МВД России представило этой весной. Перечень вызвал бурную реакцию общественности. По мнению ряда специалистов, в него оказались включены в том числе и вовсе не существующие собачьи породы.

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