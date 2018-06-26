Синоптики Татарстана вновь предупреждают о сильном ветре

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Завтра, 26 августа, в ночные и утренние часы на территории Татарстана, включая Казань, местами вновь будет дуть сильный северо-западный ветер порывами до 15-16 м/с, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью кое-где, прежде всего – на северо-западе республики, вероятны небольшие дожди. Днем осадков не ожидается.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 7 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 15–20 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности во время сильного ветра.

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