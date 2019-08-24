В честь своего 70-летия житель Набережных Челнов покорил Эльбрус

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). 70-летний житель Автограда, заслуженный врач РТ Александр Зотов в честь своего юбилея покорил Эльбрус, сообщают «Челнинские известия».

На счету татарстанца — 45 вершин. Ежегодно в августе в течение 45 лет Александр Зотов собирает команду и отправляется в горные походы по России и странам СНГ. Недавно мужчина решил повторно покорить самую высокую точку России.

В экспедицию решила отправиться группа из 20 человек. Люди начали готовиться к путешествию за год, подготовили продукты и запланировали маршрут. Однако путешествие выдалось одним из самых сложных, рассказал Александр Зотов. В итоге вершину смогли покорить только четыре человека.

В начале июня самую высокую точку Европы и России покорил и бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов, а в июле огнеборец из Зеленодольска установил медаль пожарной части на склоне горы.

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