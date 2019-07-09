Огнеборец из Зеленодольска установил медаль пожарной части на горе Эльбрус

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На горе Эльбрус появилась медаль восьмого отряда федеральной противопожарной службы. Таким необычным способом огнеборец Азат Якупов выразил уважение к службе пожарных и спасателей всего Татарстана, установив памятный знак в честь юбилейной даты – 370-летия образования пожарной охраны России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.





Азат Якупов несколько лет проработал в пожарной охране Зеленодольска, был командиром отделения 84-й пожарной части на Поволжском фанерно-мебельном комбинате. Сейчас он служит в одной из пожарно-спасательных частей Казани.



Огнеборец признается, что высота и горы привлекали его с раннего детства, однако в юношеском возрасте он очень боялся высоты. Преодолев в себе страх, Азат занялся промышленным альпинизмом, а вскоре решил пойти в горы.





Самая высокая вершина России и Европы – гора Эльбрус высотой 5642 метра является популярной точкой для любителей экстремальных походов в горы. Для Азата восхождение на Эльбрус стало первым опытом покорения горных вершин.



Азат рассказал, что с погодой не везло. Ему пришлось перетерпеть и преодолеть сильный ветер, снег и разреженный воздух. В свой первый серьезный поход Азат Якупов взял, в том числе, медаль восьмого отряда, которую ему передал начальник Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона Зуфар Халиуллин.



У огнеборца есть еще одна мечта – покорить пик Ленина высотой 7134 метра, расположенный на границе Киргизии и Таджикистана.

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