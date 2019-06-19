Татар-информ

19 июня 2019, 18:52

Политика

Бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов покорил Эльбрус

Рекомендуем

Политика

Бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов покорил Эльбрус

Фото: instagram.com/nagumanovtd/

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей поделился своими впечатлениями о восхождении через свою страничку в Instagram.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов покорил Эльбрус, об этом он поделился через свою страницу в Instagram.

«Сегодня покорил Эльбрус, самая высокая точка Европы — 5642 метра! Восхождение далось тяжело, причем неожиданно сложными оказались именно спуски с высоты, а не подъемы. Было все: и головная боль, и тошнота, и головокружение», — делится Нагуманов.

Также бизнес-омбудсмен добавил, что физическая подготовка очень важна, но все равно нельзя предсказать, как отреагирует организм — все индивидуально. Быть полностью готовым к горам невозможно, тем более при первом в жизни восхождении.

        Посмотреть эту публикацию в Instagram                      

Публикация от Timur Nagumanov (@nagumanovtd)

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Единая Россия» утвердит список кандидатов в Госсовет РТ на конференции в Казани
Новости дня
19:38
На закупку лесохозяйственной техники и оборудования в РТ за год направят 4,5 млн рублей

Региональный проект «Сохранение лесов» будет реализовываться в Татарстане с 2019 по 2024 годы.

19:26
Татарстанские гимнастки выступили со специальной программой на авиашоу во Франции

Спортсменки приняли участие в презентации вертолета «Ансат».

19:20
Рафис Бурганов: Новых решений по абонентской плате в детсадах Татарстана не готовим

Все решения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении приняты, отметил глава Минобрнауки РТ.

19:14
Казанская «Река Замбези» станет первым зоопарком в России с африканскими слонами

Директор казанской «Реки Замбези» рассказал о новых животных и казусах во время стройки.

19:01
На временную работу в Елабуге устроятся 500 подростков

В центре занятости рассказали, в каких отраслях заняты сегодня подростки города.

18:54
Эстафета флага WorldSkills достигнет Атнинского района

Эстафета стартовала в Сочи 21 октября 2017 года на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов.

18:52
Бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов покорил Эльбрус

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей поделился своими впечатлениями о восхождении через свою страничку в Instagram.

18:48
«Он извинился, как мог»: Ранэль Зинатуллин о башкирском художнике и скандальной карикатуре на Казань

Карикатурист Бузыкаев признался постоянному представителю Татарстана в Башкортостане, что не ожидал «такой реакции» на свою работу.

18:30
Минниханов: Группа «Россия – Исламский мир» направлена на развитие экономических и культурных связей

Президент РТ рассказал послам стран-членов Организации исламского сотрудничества о развитии контактов между Россией и мусульманскими странами.

18:24
Перенесший операцию тигренок Луна постепенно восстанавливается в казанском зооботсаде

Лечение тигренка Луны, изъятого у наркоторговцев в Татарстане, продолжается в Казани.

18:16
Коррекционная школа Автограда получила на капремонт 40 млн рублей из республиканского бюджета

Строители уже приступили к покраске фасада и благоустройству территории образовательного учреждения.

18:08
Воспитатели полилингвальных детсадов РТ будут общаться с детьми на татарском и английском языках

В Татарстане по проекту Шаймиева создаются полилингвальные образовательные комплексы, в состав которых будут входить базовые детские сады.

17:56
Более двух тысяч гектаров леса восстановили в Татарстане за первую половину 2019 года

Лесовосстановление проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

17:40
Казанский зоопарк проведет реставрацию старинной оранжереи и Дома Фукса

Старая часть казанского зоопарка закроется на реконструкцию после открытия «Реки Замбези» и размещения хозяйственной зоны.

17:31
Пожарные сняли с электропроводов обгоревшее тело жителя Заинска

Мужчину обнаружили пожарные, прибывшие в район деревни Димитрово тушить горящую траву.

17:28
Рафис Бурганов: Результаты по основным предметам ЕГЭ выпускников Татарстана лучше прошлогодних

Татарстан может попасть в топ-5 регионов России по баллам ЕГЭ выпускников, убежден глава Минобрнауки РТ.

17:27
«Весной нас затопило!»: челнинский колледж искусств получил на юбилей капремонт за 37 млн рублей

В учебном заведении гордятся своими выпускниками, которые работают в Московской, Новосибирской, Екатеринбургской консерваториях.

17:19
За обитателями казанской «Реки Замбези» будут следить «электропастухи»

«Электронные пастухи» в казанском зооботсаде не допустят того, чтобы слоны и обезьяны приближались слишком близко к посетителям.

17:16
Ожоговое отделение в Нижнекамске откроется в июле

Новое отделение, оснащенное современным оборудованием и специализированными кроватями, рассчитано на шесть койко-мест.

17:05
Посетители казанской «Реки Замбези» смогут погладить лемуров и покормить жирафов

Гости казанского зооботсада смогут сфотографироваться на память с понравившимся животным.

17:00
Казанский велопробег впервые пройдет в Дербышках

Мероприятие будет приурочено к проведению чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.

16:59
В Елабужском районе один человек погиб и один пострадал, отравившись газом во время чистки колодца

Трагедия произошла в деревне Колосовка.

16:51
Ильсур Хадиуллин: К 2022 году дошкольное образование должно быть доступно для детей от 1,5 до 3 лет

Наиболее низкий показатель доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет наблюдается в Казани, Набережных Челнах и трех районах РТ.

16:46
Ильсур Метшин: 70% обитателей «Реки Замбези» отпразднуют новоселье в этом году

Транспортировка новых обитателей зоопарка в Казань осложняется тем, что не все авиакомпании берут на борт крупных животных.

16:45
Выпускник татарстанской гимназии вошел в число победителей «Диктанта Победы»

Булат Загрутдинов смог быстрее всех – за пять минут — справиться с 20 заданиями, посвященными Великой Отечественной войне.

События