(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов покорил Эльбрус, об этом он поделился через свою страницу в Instagram.

«Сегодня покорил Эльбрус, самая высокая точка Европы — 5642 метра! Восхождение далось тяжело, причем неожиданно сложными оказались именно спуски с высоты, а не подъемы. Было все: и головная боль, и тошнота, и головокружение», — делится Нагуманов.

Также бизнес-омбудсмен добавил, что физическая подготовка очень важна, но все равно нельзя предсказать, как отреагирует организм — все индивидуально. Быть полностью готовым к горам невозможно, тем более при первом в жизни восхождении.

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