На «Крутушке» проведут мастер-классы по крашению тканей, приготовлению каш и шитью костюмов

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На фестивале «Крутушка» проведут для взрослых мастер-классы по крашению тканей и приготовлению каш, а для детей организуют семинар по шитью костюмов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила координатор проекта Дина Башкирова.

«В этом году мастер-классы связаны с конференцией “Практическое применение традиционных знаний в современном мире“, поэтому мы решили, что наши участники будут чему-то обучать гостей фестиваля», – пояснила спикер.

Екатерина Кондратьева из Санкт-Петербурга, одна их участниц конференции, познакомит гостей фестиваля с основами традиционного ткачества народов Поволжья и Приуралья. Она продемонстрирует уникальную старинную технологию кубовой набойки – создания узорной ткани «джинсового» цвета индиго.

«Можно сказать, что джинсы придумали в русской деревне. Потому что у нас в экспозиции этнографического музея стоит крестьянин, одетый в традиционную одежду XIX века. На нем джинсы, сотканные из льна», – добавил заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея Дмитрий Баранов.

В практической части конференции примет участие знаток и популяризатор традиционной русской кухни – телеведущий и бренд-шеф Максим Сырников из Тверской области. Он выступит с лекцией «Что есть что в русской кухне» и проведет открытые мастер-классы «Как сделать кашу вкусной» по приготовлению кулебяки, овсяного киселя и хлебопечению.

Кроме того, на фестивале ожидаются мастер-классы по изготовлению татарской национальной сладости чак-чак от казанских кондитеров.

Для детей же будет организован мастер-класс по шитью детского костюма от московского клуба «Русские начала», который занимается изготовлением русских народных нарядов.

Кроме того, под руководством режиссера Андрея Пронькина на фестивале снимут короткометражный фильм по сказке «Шурале», где дети станут актерами и создателями анимационной части проекта.

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