Участниками «Крутушки» станут Зуля Камалова, рожечный ансамбль и группа из Забайкалья

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На XI Международном этническом фестивале «Крутушка» выступят около 500 музыкантов, среди которых будут Зуля Камалова, рожечный ансамбль и группа из Забайкалья. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала координатор проекта Дина Башкирова.

«Будет отдельный блок татарской музыки в воскресенье», – заметила спикер. 25 августа на фестивале должны выступить гитарист-виртуоз Энвер Измайлов, Зуля Камалова со своей традиционной программой и известный исполнитель Мубай.

Кроме того, запланировано выступление Нерехтского рожечного хора из Костромской области. Артисты представят восстановленную традицию артельной игры пастухов на рожках и дадут мастер-класс игры на этом музыкальном инструменте.

Ансамбль «Дьиэрэй» из Республики Саха (Якутия) даст возможность посетителям фестиваля услышать звучание якутского варгана. А уникальные песни семейских старообрядцев исполнят участники ансамбля «Кудёсы» из Забайкальского края.

«Самая дальняя точка, откуда приезжает музыкальный коллектив – это Забайкальский край. Всего музыкантов будет около 500 человек», – резюмировала Дина Башкирова.

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