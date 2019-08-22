На «Крутушке» прочтут лекцию о взгляде на русскую культуру «глазами пищи»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Фестиваль «Крутушка» в одноименном поселке под Казанью завтра, 23 августа, откроется научно-познавательной этнографической конференцией «Практическое применение традиционных знаний в современном мире». Об этом организаторы события рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Начнется все у нас с научно-познавательной этнографической конференции на тему “Практическое применение традиционных знаний в современном мире“», – пояснила генеральный директор ООК «Байтик» Лариса Бикмуллина.

На конференции выступят заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге Дмитрий Баранов, руководитель московской Школы исторической каллиграфии Андрей Санников и заведующий Лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Никита Петров.

«В этнографии и других социальных науках модно такое направление, как перспективизм. Завтра на конференции я буду говорить об этом. Есть перспектива европейская, которая доминирует, но существуют и альтернативные точки зрения – например, взгляд на мир глазами туземцев», – отметил Дмитрий Баранов.

При этом исследователь добавил, что в порядке эксперимента прочтет лекцию «о взгляде на русскую культуру глазами пищи, а именно – с точки зрения хлеба».

Конференция организована для того, чтобы гости фестиваля смогли пообщаться со специалистами-этнографами. Соответственно, она будет открыта для слушателей, подчеркнула Лариса Бикмуллина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.