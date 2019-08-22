(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Авторы граффити очистили от своих «картин» прогулочную зону озера Кабан в Казани. Видео с места «отработки наказания» опубликовала помощник Президента РТ Наталия Фишман на своей странице в Инстаграме.

«Вот авторы граффити пришли стирать вместе с нами надписи. Можно сказать – отбывают свои обязательные работы», – поделилась с подписчиками Фишман.

На кадрах видеозаписи – один из авторов надписей на стенах, лавочках и информационных стендах Дмитрий. Молодой человек на камеру раскаивается в содеянном и уверяет, что больше такого не повторится.

«Я действительно очень раскаиваюсь. И всем рекомендую так не поступать», – добавил Дмитрий.

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани вандалы разрисовали набережную озера Кабан. Полицейским удалось установить личность художников – ими оказались трое парней в возрасте 18, 23 и 24 лет.





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