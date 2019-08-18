(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Полицейские задержали парней, которые изрисовали прогулочную зону у озера Кабан в Казани, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Подозреваемых задержали. Ими оказались трое парней в возрасте 18, 23 и 24 лет. Свою вину они признали целиком. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция выясняет, какую роль сыграл каждый из молодых людей в акте вандализма», – рассказали в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полицейские начали проверку после сообщений о вандализме на набережной озера Кабан в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.