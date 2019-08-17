(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Полицейские начали проверку после сообщений о вандализме на набережной озера Кабан в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В соцсетях появилось множество фотографий, на которых запечатлен результат ночных творений неизвестных «художников». Вандалы разукрасили надписями лавочки, стенки, информационные стенды и подпорные стенки на прогулочной зоне у озера.

В пресс-службе УМВД России по Казани подтвердили ИА «Татар-информ» данный факт.

«Сейчас полицейскими начата проверка по данному факту», - уточнили в пресс-службе управления.





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