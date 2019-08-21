Гидрометцентр РФ пообещал бабье лето европейской части страны

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Жителей Европейской части России в предстоящем сентябре ожидает бабье лето. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Каким он (период теплой погоды – Т-и) будет, трудно сказать, но бабье лето будет», – подчеркнул специалист. При этом он добавил, что дать более точный прогноз синоптики смогут в конце августа.

Кроме того, Вильфанд обратил внимание на то, что бабьим летом, как правило, считается период хорошей сухой погоды после погоды ненастной. «<...> когда мы ожидаем бабье лето, мы на самом деле кликаем плохую погоду, ненастье, которое нужно пережить и потом уже насладиться бабьим летом», – заметил он в связи с этим.

До этого «Российская газета» со ссылкой на предварительный прогноз Гидрометцентра РФ написала, что и в Европейской, и в Азиатской части России средняя температура воздуха в сентябре будет выше нормы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к выходным жара в Татарстане пойдет на спад.

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