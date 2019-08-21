Татар-информ

21 августа 2019, 06:32

Здоровье и среда

Гидрометцентр России спрогнозировал теплую погоду в сентябре

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Здоровье и среда

Гидрометцентр России спрогнозировал теплую погоду в сентябре

На большей части территории страны средняя температура воздуха окажется выше нормы.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, и в Европейской, и в Азиатской части России средняя температура воздуха в сентябре будет выше нормы. Об этом пишет «Российская газета».

Теплее обычного окажется первый месяц осени как в Москве, так и на крайнем севере Урала, в Сибири, в Якутии, на Чукотке, на Камчатке и в Забайкалье. Впрочем, на Алтае ожидается, что средняя температура воздуха будет ниже нормы, отмечает издание.

Кроме того, «на большей части юга европейской территории страны количество осадков прогнозируется меньше средних многолетних значений», рассказали синоптики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к выходным жара в Татарстане пойдет на спад

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