Гидрометцентр РТ: К выходным жара в Татарстане пойдет на спад

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). К концу недели жара в Татарстане пойдет на спад: погода будет неустойчивой из-за циклона и его атмосферных фронтов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В среду, 21 августа, ожидается переменная облачность с небольшими дождями. Ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +25..+27 градусов.

В четверг ночью и большую часть дня республика будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, но в конце дня местами пройдут небольшие короткие дожди: это произойдет из-за смещения к западным границам региона очередного атмосферного фронта. Ночью температура воздуха составит +12..+17 градусов, днем — +22..+27.

В следующие два дня погода будет неустойчивой. В пятницу, 23 августа, воздух днем прогреется до +23..+28 градусов, а в субботу его температура понизится до +20..+25.



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