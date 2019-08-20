Минэкологии РТ: Добровольцы очистили берега 316 водоемов, перевыполнив план в три раза

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Республиканская акция «Чистый берег» по расчистке от мусора берегов озер и рек Татарстана еще не завершилась, а план уже перевыполнен в 3,3 раза. Добровольцы провели генеральную уборку на 316 водных объектах, сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«В рамках федерального проекта “Сохранение уникальных водных объектов“ по всей республике с 15 июля до конца сентября проводится республиканская акция “Чистый берег“ по приведению в надлежащее состояние берегов водных объектов силами муниципальных образований с привлечением волонтеров. В мероприятии уже приняли участие 16 тыс. человек. Если по плану мы должны были очистить 90 водных объектов республики, то на сегодняшний день план перевыполнен – очищены 316 водных объектов», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что добровольцы собрали 15 мешков мусора на берегу озера в лагере «Романтик». Участниками природоохранной акции стали 30 человек. Субботник провели силами неравнодушных жителей района и молодежного движения «Форпост».

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