В 2020 году Татарстан приступит к расчистке пруда в Державине и притока Меши на 118,4 млн рублей

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Эксперты Федерального агентства водных ресурсов одобрили включение в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» двух татарстанских мероприятий на общую сумму 118,4 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине республики министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Будут реализованы два мероприятия на общую сумму 118,4 млн рублей. Это расчистка пруда в селе Державино Лаишевского района и расчистка правого притока реки Меша в селе Никольское Лаишевского района», – пояснил он.

В текущем 2019 году Татарстан участвует в трех федеральных проектах национального проекта «Экология». Это «Оздоровление Волги», «Чистая вода» и «Сохранение лесов». Также продолжается работа по включению мероприятий республики еще в два федеральных проекта, начиная с 2020 года: «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».

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