Минэкологии РТ: Добровольцы собрали 15 мешков мусора на берегу озера в лагере «Романтик»

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Берег озера оздоровительного лагеря «Романтик» неподалеку от села Малые Лызи в Балтасинском районе Татарстана очистили местные жители в рамках республиканской акции «Чистый берег». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Субботник провели силами неравнодушных жителей района и молодежного движения „Форпост“. Собрано 15 мешков мусора: пластиковые бутылки, гнилые деревья, целлофановые пакеты. К акции были привлечены ребята, отдыхающие в лагере „Романтик“», — сказано в сообщении.

Участниками природоохранной акции стали 30 человек. Акция «Чистый берег» проводится по всей республике. В рамках нацпроекта «Сохранение уникальных объектов» в этом году силами муниципальных образований с привлечением волонтеров планируется очистить 90 водных объектов республики.



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