Во время открытия и закрытия чемпионата WorldSkills перекроют 14 участков казанских дорог

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). На время проведения церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 на 14 участках дорог столицы Татарстана перекроют движение для владельцев личных автомобилей.

Ограничения будут действовать в несколько этапов: 21 и 22 августа – с 16 до 23 часов, с 16 часов 26 августа до часа ночи 27 августа, а также с 16 часов 27 августа до часа ночи 28 августа. В это время проехать по перекрытым участкам смогут только машины со спецпропусками и транспорт экстренных служб.

Эти ограничения коснутся улицы Сибгата Хакима в оба направления на участке от проспекта Амирхана до улицы Чистопольская. Последняя также окажется перекрыта в оба направления на участке от улицы Сибгата Хакима до съезда на проспект Ямашева в направлении улицы Академика Арбузова и при движении со стороны улицы Гаврилова до дома № 75 по улице Чистопольская. Кроме того, ограничения коснутся выездов с внутриквартальных проездов в районе домов №№ 79 и 85а по улице Чистопольская.

С 10 по 30 августа ограничено движение личных автомобилей по обводному мосту Третьей транспортной дамбы в оба направления на участке от съезда с проспекта Ямашева. В списке ограничений также указаны объездная дорога вокруг стадиона «Казань Арена» и разворотная петля под Третьей транспортной дамбой в оба направления. Движение на этих участках дороги будет ограничено с 6 часов утра и до 10 вечера.

Кроме того, на период чемпионата в разное время недоступными окажутся: проезд к дороге-дублеру проспекта Победы, съезд с проспекта Победы в направлении Оренбургского тракта, парковочные территории перед «Казанской ярмаркой» и площадью Тысячелетия, участок улицы Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная. Перекрытие коснется и парковки на территории Казанской академии тенниса.

На время проведения чемпионата движение ограничат и на парковочных зонах площади Тысячелетия со стороны Центрального стадиона, а также на территории возле Международного конноспортивного комплекса «Казань».

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