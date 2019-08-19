Молодежь Рыбной Слободы предложила активнее трудоустраивать подростков

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Молодежь Рыбной Слободы выразила желание активно участвовать в общественной жизни своего района на прошедшей в рамках акции «Автобус 14..30» открытой дискуссии. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участие во встрече приняли министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахнов и глава Рыбно-Слободского района республики Ильдар Тазутдинов. Мероприятие началось с социологического опроса по программе Mentimeter: молодые люди с мобильных устройств прошли опрос в онлайн-режиме и ответили на вопросы о досуге в своем муниципалитете.

Участники встречи отметили востребованность площадки для проведения подобных бесед и упомянули проблему трудоустройства подростков в свободное от учебы время, а также заявили о необходимости проводить мастер-классы с приглашенными спикерами и заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Представители молодежи также сказали о своей готовности баллотироваться в Молодежный парламент при Государственном Совете Татарстана. Совместно с руководителем района было принято решение провести встречу с активистами разных направлений и дать им возможность презентовать свои идеи.

В ответ на вопрос об отсутствии ресурсов для организации тематических фестивалей и праздничных мероприятий Дамир Фаттахов напомнил о конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, который состоится осенью. «Ждем заявок и значимых молодежных проектов», – подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», молодежная акция «Автобус 14..30» стартовала в Казани 12 августа. Организованный Минмолодежи Татарстана автобусный тур должен побывать во всех муниципалитетах республики. Так, участники встречи в Пестречинском районе предложили открыть компьютерную комнату.

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