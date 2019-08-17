Более 440 кандидатов подали заявки на участие в выборах в Молодежный парламент РТ

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Завершился первый этап конкурсной программы выборов в Молодежный парламент при Госсовете РТ, были зарегистрированы 444 кандидата в возрасте от 14 до 30 лет, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Впервые Молодежный парламент будет формироваться путем открытого голосования за кандидатов. Всего в составе нового парламента будет состоять сто представителей трех категорий.

Отмечается, что около 60% от общего количества участвующих составляет новая категория — самовыдвиженцы. Среди них — популярные лидеры студенческого самоуправления, представители работающей молодежи и профсоюзные лидеры крупных организаций, спортсмены, журналисты, певцы, музыканты и блогеры, лидеры объединений молодых родителей.

От двух категорий — муниципальных районов и молодежных организаций — планируется участие 45 и 35 представителей.

Во втором туре, до 6 сентября, для кандидатов запланированы конкурсные дебаты. Мероприятия пройдут в пяти городах: Казани, Альметьевске, Буинске, Набережных Челнах, Чистополе. В рамках дебатов кандидаты представят себя и свою предвыборную программу. Жители городов смогут задать будущим парламентариям интересующие вопросы и тем самым решить, за кого голосовать.

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