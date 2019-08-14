Молодежь Пестрецов в ходе акции «Автобус 14..30» предложила организовать компьютерную комнату

(14 августа, Казань, «Татар-информ»). Сегодня в Пестрецы в рамках акции, организованной Минмолодежи РТ, прибыл специализированный автобус, сообщает газета «Вперед».

Участников тура «Автобус 14..30» встретили танцевальным номером хореографического ансамбля «Пластилин». Также поприветствовал гостей и произнес напутственную речь для всех присутствующих глава района Ильхам Кашапов.

В ходе встречи молодежь и участники акции обсудили организацию новых молодежных объектов. В беседе участвовали руководство района и первый замминистра по делам молодежи Тимур Сулейманов.

Чаще всего молодые люди высказывали пожелания о том, что хотели бы видеть больше возможностей самореализации в сфере спорта и искусства.

«Хотелось бы, чтобы в Пестрецах было караоке или место, где можно играть в компьютерные игры, была возможность встретиться с друзьями и культурно проводить свое время», — поделился своими мыслями ученик Пестречинской школы Роберт Миннулин.

Организаторы акции «Автобус 14..30» планируют объехать все муниципалитеты республики. Так, необычный автобус побывал уже в Сабинском и Кукморском районах.

«Мы постарались сделать эту встречу достаточно андеграундной и придумали этот автобус как арт-объект. Будем его раскрашивать от района к району, и каждый сможет оставить свое памятное графити на нем», — рассказала представитель движения «Молодежь Татарстана» Алла Абросимова.

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