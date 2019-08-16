Мутко: Опыт Татарстана по созданию общественных пространств можно тиражировать на другие регионы

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Опыт Татарстана по созданию общественных пространств можно тиражировать на другие регионы. Об этом заявил сегодня вице-премьер России Виталий Мутко в Казанском Кремле на совещании с участием Президента РТ Рустама Минниханова по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе.

«По “Городской среде” Татарстан лидер среди субъектов. В 2017 году республика занимает первое место по этому показателю, в 2018 году – четвертое. Но в целом вы здесь лидеры. Обустроено 28 парков, 16 набережных, пляжи. Мы сегодня видели ряд общественных пространств, которые вы делаете, конечно, их надо тиражировать», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ.

Он также затронул тему вовлечения в оборот земельных участков. Мутко упомянул, что с 2012 года через единый институт развития в жилищной сфере Татарстану переданы 20 земельных участков общей площадью 900,4 га. «Это очень большая площадь. Вот на одном объекте мы сегодня были. К сожалению, он оказался проблемным. Хочется, чтобы передаваемые земельные участки под жилищное строительство “ДОМ.РФ” сопровождал до реализации проекта. А то получается какая-то незаконченность – передали земельный участок, а потом проблемы», – подчеркнул Мутко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стандарт комплексного развития территорий для городов страны может стать обязательным.

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