Мутко предложил Татарстану активизировать индивидуальное жилищное строительство

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Вице-премьер России Виталий Мутко предложил Татарстану поучаствовать в новой программе поддержки и развития индивидуального жилищного строительства. Об этом заместитель Председателя Правительства РФ заявил сегодня в Казанском Кремле на совещании с участием Президента РТ Рустама Минниханова по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе.

«По индивидуальному жилищному строительству прошу подключиться. Мы хотели бы со следующего года запустить отдельную программу строительства индивидуального жилья в стране. В России введено более 30 млн кв. метров жилья, из них около 52% – индивидуальное жилищное строительство. Мы начали пилотный проект в Липецкой области, выделили 170 млн рублей», – рассказал вице-премьер.

По словам Мутко, если регион станет участником этой программы, то сможет получить средства из федерального бюджета. Размер субсидий регионам составит до 500 млн рублей.

Вице-премьер подчеркнул, что объемы строительства жилья в Татарстане достаточно велики. По этому критерию республика занимает первое место среди субъектов ПФО и шестое среди регионов России, добавил он.

«Только за первое полугодие введено жилья на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе индивидуальных жилых домов, – отметил он. – Татарстан является лидером в социально-экономическом развитии, в ведении бизнеса. И для нас важно обсуждение всех проблем реализации нацпроектов в рабочей обстановке. И если какие-то проблемы есть в республике, то, наверное, они характерны для всей страны. И подходы, которые здесь применяются, нам очень важны».

В этом году на нацпроект «Жилье и городская среда» Татарстан направит 5 млрд 560 млн рублей, из них из федерального бюджета будет выделено 2 млрд 395 млн рублей, из республиканского – 2 млрд 787 млн рублей. Кроме того, 905 млн рублей выиграли республиканские проекты во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил Мутко.

«На 10 августа исполнение составляет 75 млн рублей – это крайне мало. Надо иметь в виду, что все вопросы о дополнительном финансировании могут рассматриваться только в том случае, если нет возвратных денег. В прошлом году в целом по стране неиспользованных субсидий было в районе 200 млрд рублей. Они были не использованы и возвращены в бюджет», – заключил он.

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