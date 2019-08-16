Татар-информ

16 августа 2019, 18:20

Официальная хроникаОбщество

Мутко в Казани предложил сделать обязательным стандарт планировки домов и обустройства микрорайонов

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Официальная хроникаОбщество

Мутко в Казани предложил сделать обязательным стандарт планировки домов и обустройства микрорайонов

Фото: tatarstan.ru

Стандарт комплексного развития территорий утвержден в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», но пока носит рекомендательный характер.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Стандарт комплексного развития территорий нужно сделать обязательным. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер России Виталий Мутко в Казанском Кремле после совещания с участием Президента РТ Рустама Минниханова по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе.

По мнению заместителя Председателя Правительства РФ, стандарт по развитию территорий необходим для городов страны. «Стандарт комплексного освоения территорий, застройки территорий разработан, утвержден в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. Но сейчас он носит рекомендательный характер. Мы можем его сделать обязательным или рекомендательным через стимулирование, то есть через переходный период. А потом, конечно, надо делать обязательным», – подчеркнул Мутко.

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Стандарт находится в открытом доступе, застройщики и проектанты могут на него ориентироваться, отметил он.

«Он включает требования к жилому фонду, структуре жилого дома, соотношению жилых и нежилых помещений, высоте потолков, качеству отделки, касается применения современных технологий. В этом же стандарте четко регламентируются вопросы благоустройства территорий. Это парковочные места, наличие соответствующих зон рекреации для различных групп населения. Это такой большой и серьезный документ», – объяснил вице-премьер.

Мутко также убежден, что в случае государственной поддержки строительства застройщик должен руководствоваться этим стандартом. «Можно было бы одно из таких требований записать», – заключил он.

В этом году на нацпроект «Жилье и городская среда» Татарстан направит более 5,5 млрд рублей, из них из федерального бюджета будет выделено около 2,4 млрд рублей, из республиканского – почти 2,8 млрд рублей.

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