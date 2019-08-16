Для участников WorldSkills Kazan 2019 организуют халяльное питание

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Для участников 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 будет организована зона халяльного питания, напоминает пресс-служба ДУМ Татарстана.

При этом соответствие халяльной еды выдвигаемым к ней требованиям проконтролируют специалисты Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. Они будут делать это непосредственно в пункте питания халяль, расположенном на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». Пока же сотрудники Комитета по стандарту «Халяль» предварительно изучили состав халяльного меню, оценили рецептуру и провели процедуру согласования поставщиков продуктов.

Кроме того, прошли обучающие курсы для шеф-поваров чемпионата WorldSkills. Специалисты комитета «рассказали о требованиях к сырью, используемому при производстве продуктов халяль, к персоналу, производственным помещениям, инструментам, спецодежде, упаковке и маркировке, а также о требованиях к порядку освидетельствования на предмет соответствия продукта нормам шариата», отмечается в сообщении.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Он соберет более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые продемонстрируют свой профессионализм в 56 компетенциях. Первые участники состязаний уже прибыли в столицу Татарстана, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Меню участников WorldSkills Kazan будет состоять из блюд европейской, азиатской и татарской кухонь. Кормить молодых профессионалов планируется в Деревне Универсиады и в МВЦ «Казань Экспо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.