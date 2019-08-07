Татар-информ

7 августа 2019, 08:00

Общество

Участников WorldSkills Kazan накормят роллами и губадией

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Общество

Участников WorldSkills Kazan накормят роллами и губадией

Фото: Владимир Васильев

Кормить молодых профессионалов планируется в Деревне Универсиады и в МВЦ «Казань Экспо».

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Участникам и гостям 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 предложат меню из блюд европейской, азиатской и татарской кухонь. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

«Меню достаточно обширное и сформировано по требованиям WorldSkills International. Оно включает европейскую, азиатскую и нашу национальную татарскую кухню. Плюс будет организована зона халяль. Мы понимаем, что 40% участников – представители Азии. Исходя из этого, есть отдельный упор на азиатскую кухню», – отметил Денисов. 

По его словам, в зоне питания международного выставочного центра «Казань Экспо» под азиатскую кухню будут определены три линии раздачи, а в Деревне Универсиады – целый этаж. 

В частности, участникам предложат роллы, суши, воки и азиатские супы. Для этого подготовлено специальное оборудование, которое в данный момент монтируется, рассказал замглавы Дирекции спортивных и социальных проектов.

Для питания участников и экспертов чемпионата будут организованы 1,5 тыс. посадочных мест на трех этажах Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, а также дополнительные временные сооружения для увеличения пропускной способности столовых. На «Казань Экспо» оборудуют 2,1 тыс. посадочных мест, заключил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для представителей национальных делегаций на WorldSkills Kazan 2019 будет приготовлено около 6 тыс. кг еды, в том числе более 71 тыс. эчпочмаков, свыше 37 тыс. губадий и почти 19 тыс. беккенов.

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