В Казань прибыла первая делегация участников WorldSkills

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). С народными песнями и танцами в казанском аэропорту встретили первых иностранных делегатов мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 из Ирана.

Уже с 7 утра в аэропорту репетировал встречу с иранскими делегатами Государственный фольклорный ансамбль РТ, волонтеры WorldSkills, консул Ирана в Казани Малекоддин Шафагат, первый заместитель министра образования Татарстана Андрей Поминов.

«С сегодняшнего дня начинается активная стадия прибытия всех участников, всех команд и первая официальная иранская делегация. В составе иранской команды 44 человека, ребята будут участвовать в соревнованиях по 11 компетенциям», — рассказал первый заместитель министра образования РТ Андрей Поминов.

Мировой чемпионат WorldSkills, который проводится в Казани, бьет рекорды по количеству стран-участников за всю историю проведения. В Казань на чемпионат приедут 63 команды из различных стран.

«Я раньше не бывал в Татарстане и не думаю, что другие участники бывали, но перед тем, как отправиться сюда, мы посмотрели информацию в Интернете. Мы знаем, что Казань — красивый город, а гостеприимство Татарстана нас уже поразило», — поделился участник WorldSkills из Ирана Махия Жаббари.

«У нас есть информация о России, мы приехали сюда, зная, чего нам ожидать. Нам очень лестно, что Россия и Иран сейчас хорошо сотрудничают. У нас также есть меморандум о сотрудничестве с российскими организаторами», — отметил руководитель иранской команды WorldSkills Риза Баджулант.

Сейчас участники чемпионата отправились к своим местам проживания и вскоре начнут подготовку к соревнованиям.

На мировом чемпионате делегация Ирана представлена в количестве 44 человек. В основных соревнованиях примут участие 11 конкурсантов в 11 компетенциях.

Соревнования по профессиональному мастерству пройдут на территории выставочного центра «Казань Экспо» с 22 по 27 августа.

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