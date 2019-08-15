В Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» раздал свыше 5 тонн жертвенного мяса

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» раздал 5,5 тонны жертвенного мяса, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Всего нуждающимся независимо от их национальной и религиозной принадлежности фонд выдал жертвенного мяса на полтонны больше прогноза, сделанного гендиректором Булатом Мардановым.

Среди получивших мясо курбан — малообеспеченные и многодетные семьи, сироты, инвалиды, одинокие пожилые люди и различные социальные учреждения республики. Так, в первый день раздали около полутора тонн мяса 500 нуждающимся, во второй — около 2 тонн 650 семьям. Гостинец-курбан направили в первый детский хоспис, школу-интернат № 1 для детей с отклонениями в умственном развитии, специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат № 4 для детей с нарушениями ОДА и др.

Всего за время празднования Курбан-байрама принесли в жертву около 22 тыс. животных: в специально организованных местах для заклания — 11 560, в личных подсобных хозяйствах — 10 266 животных. Отмечается, что все жертвенные бараны прошли санитарный контроль и ветеринарную обработку.

В организации празднования Курбан-байрама в Татарстане приняли участие около тысячи волонтеров, которые помогали в забойных цехах и участвовали в уборке мечетей и прилегающих к мечети территорий, мест организации детских и семейных праздников.

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